Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού το βράδυ του Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο, Romeo μαζί με τον Νικηφόρο και την Athena Manoukian στο πλευρό της.

