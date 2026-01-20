Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Χάρης Παπατζανής αποτελούν ζευγάρι εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους και συγκατοικούν.

Εκτός από την προσωπική τους ζωή, τους ενώνει και η επαγγελματική τους συνεργασία, καθώς ο Χάρης Παπατζανής κατέχει τη θέση του head manager of bookings and productions στην Panik Live, έχοντας υπό την ευθύνη του όλα τα live projects της εταιρείας.

Αναφερόμενη στο πώς είναι να δουλεύει μαζί με τον σύντροφό της, η Κατερίνα Λιόλιου είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι για εκείνους όλα εξελίχθηκαν παράλληλα από την αρχή. «Ξεκίνησαν όλα ταυτόχρονα. Από την πρώτη μέρα ήταν κεραυνός, αστραπή και τέλος».

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε κοινή βραδινή έξοδο, όπου διασκέδασαν με τις επιτυχίες του Νίκου Οικονομόπουλου, ενώ δεν παρέλειψαν να φωτογραφηθούν μαζί του και στα παρασκήνια, δείχνοντας πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Πηγή: NDP Photo Agency

