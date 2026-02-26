Η Κατερίνα Λιόλιου απέκτησε τη δική της… πασχαλινή εκδοχή, καθώς το πρόσωπό της αποτυπώθηκε σε λαμπάδα που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Όπως παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Αταίριαστοι, η λαμπάδα είναι σε ροζ απόχρωση και φέρει τη φιγούρα της τραγουδίστριας.

Πάνω της αναγράφεται στίχος από το νέο της τραγούδι «Λογαριασμός», συγκεκριμένα η φράση «μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;», ενώ σε άλλο σημείο υπάρχει και η ατάκα «έναν υπεύθυνο παρακαλώ», που συνηθίζει να λέει στις ζωντανές εμφανίσεις της πριν ερμηνεύσει το κομμάτι.

Ο «Λογαριασμός» έγινε αρχικά viral στα social media μέσα από βίντεο θαυμαστών που κατέγραφαν την τραγουδίστρια να το ερμηνεύει live, πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα.

Στη συνέχεια, το τραγούδι ανέβηκε στο Spotify, ενώ στις 4 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε και το βιντεοκλίπ στο YouTube, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του.

