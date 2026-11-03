Μια σειρά από φωτογραφίες από τα παρασκήνια μοιράστηκε η Κατερίνα Λιόλιου με τους διαδικτυακούς της φίλους, κερδίζοντας πολλά κολακευτικά σχόλια.

Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «backstage vibes».

Στα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει στον φακό με διαφορετικά στιλ και διάθεση, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Τα σχόλια που ξεχώρισαν κάτω από την ανάρτηση

Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν πλήθος θετικών αντιδράσεων, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνισή της.

Ανάμεσα στα σχόλια που έγραψαν ήταν: «Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «αυτά είναι, μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «υπέροχηηηηη», αλλά και «απλά ΕΙΔΩΛΟΟΟ» και «μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται», «Γοργόνα».

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