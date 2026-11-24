Μία από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές του MadWalk 2026 by Three Cents υπέγραψε η Κατερίνα Λιόλιου, συμπράττοντας καλλιτεχνικά με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes σε ένα act με έντονη θεατρικότητα και υψηλούς συμβολισμούς.

Η κορυφαία fashion & music διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), με οικοδέσποινα τη Βίκυ Καγιά, φέρνοντας στη σκηνή καταξιωμένους Έλληνες δημιουργούς και δημοφιλείς ερμηνευτές.

Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα ιδιαίτερο μαύρο σύνολο, με βέλη καρφωμένα στην πλάτη και προσθετικές ουλές στο πρόσωπο. Υιοθετώντας μια εικόνα εντελώς διαφορετική από τις συνηθισμένες της εμφανίσεις, η τραγουδίστρια ενσάρκωσε έναν απαιτητικό, δραματουργικό ρόλο.

Στο επίκεντρο της σκηνής δέσποζε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση που παρέπεμπε σε ναυάγιο, κατασκευασμένη από παλιά αντικείμενα, ξύλινες καρέκλες, παγκάκια και τροχούς, με την καλλιτέχνιδα να στέκεται στην κορυφή της, παραπέμποντας σε καπετάνισσα που μόλις είχε βγει αλώβητη από μια σκληρή μάχη.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «2100» από το νέο της άλμπουμ, ενώ γύρω της οι χορευτές συμμετείχαν σε μια δυναμική χορογραφία και τα μοντέλα παρουσίαζαν τις δημιουργίες των Deux Hommes. Μάλιστα, σε ένα σημείο του performance, η ίδια άλλαξε τον τρόπο ερμηνείας της, δίνοντας σχεδόν ραπ χαρακτήρα σε ορισμένους στίχους.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Deux Hommes, καθώς φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια δημιουργικής πορείας στον χώρο της ελληνικής μόδας.

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