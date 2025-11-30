Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν η πρώτη καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark το βράδυ του Σαββάτου 29/11 στο Open και μίλησε για όλα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στην προσωπική ζωή της, το σύντροφό της και το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.

Αρχικά, η Κατερίνα Λιόλιου εξομολογήθηκε: «Αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν το αναλύω πολύ αλλά δεν το κρύβω κιόλας. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια! Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια. Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το project, οπότε αισθάνομαι αρκετά τυχερή».

Σχετικά με το κομμάτι της μητρότητας, η τραγουδίστρια επισήμανε: «Δεν είναι κάτι που έχω αποκλείσει και είναι κάτι που ξέρω ότι όταν το αισθανθώ μέσα μου θα το κάνω. Προς το παρόν δεν έχω νιώσει την απίστευτη ανάγκη να το κάνω αυτό».

