Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδας με την Ελένη Τσαγιάννη και μίλησε για την πορεία της στη μουσική, τις live εμφανίσεις της και τις προσωπικές της εμπειρίες.

Η τραγουδίστρια, που συμμετείχε πρόσφατα στην τελετή ανάμματος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Λαμία, αναφέρθηκε στη διαδρομή της μέχρι σήμερα και στο πώς έχει χτίσει το ρεπερτόριό της με σταθερά βήματα: «Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό συστατικό. Δουλεύω εδώ και 12 χρόνια και ό,τι έχω πετύχει είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Μετράω ήδη τρεις δίσκους και περίπου 60 τραγούδια, που θεωρώ ότι είναι ένα πλεονέκτημα και με κάνει να θέλω να εξελίσσομαι συνέχεια».

Μιλώντας για τις ζωντανές εμφανίσεις της, η Λιόλιου τόνισε πως οι πιο αυθόρμητες στιγμές είναι αυτές που την ενθουσιάζουν περισσότερο: «Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ενός live, όταν έχουν μείνει λίγοι, νιώθω μια πιο χαλαρή και άμεση επικοινωνία με το κοινό. Τότε μπορεί να τραγουδήσουμε κάτι εκτός προγράμματος και είναι αυτές οι στιγμές που μας δένουν».

Η συνέντευξη, ωστόσο, είχε και μια απρόβλεπτη στιγμή, καθώς ο γάτος της τραγουδίστριας αποφάσισε να «παρέμβει».

Η Κατερίνα γέλασε και είπε: «Ο γάτος μου, τον λένε Πάριο, ήθελε να πει τη δική του άποψη».

Το ευχάριστο αυτό περιστατικό έδωσε μια δόση χιούμορ και ζεστασιάς στη συζήτηση, θυμίζοντας ότι ακόμα και στις πιο επίσημες συνεντεύξεις μπορεί να υπάρξει μια αυθόρμητη στιγμή.

