Ο Μάρκος Ανδριώτης είναι ο άνθρωπος πίσω από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της Κατερίνας Λιόλιου, με τα looks της τραγουδίστριας να ξεχωρίζουν για τον δυναμισμό και την ανατρεπτική αισθητική τους πάνω στη σκηνή.

Ο γνωστός stylist, που στο παρελθόν είχε πολυετή συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα, μίλησε για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, εξηγώντας πως η «συνταγή» της επιτυχίας τους βασίζεται στο απρόβλεπτο.

Όπως ανέφερε, η πρώτη φορά που συνάντησε την Κατερίνα Λιόλιου ήταν λίγο πριν από επαγγελματικό ραντεβού στη Γλυφάδα, σε μια περίοδο έντονου επαγγελματικού φορτίου.

Παρόλα αυτά, η εικόνα της τραγουδίστριας, του έμεινε αμέσως χαραγμένη στο μυαλό.

«Αντίκρισα ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που έχω δει από κοντά. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τα μαλλιά πιασμένα κοτσάκι και φορώντας μια μαύρη καμπαρντίνα σαν φόρεμα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως βλέπει στην τραγουδίστρια έναν συνδυασμό θηλυκότητας και δυναμισμού, που δύσκολα συναντά κανείς.

«Βλέπω μία γυναίκα πολύ θηλυκή, αλλά με τον δυναμισμό ενός βαρβάτου άντρα. Δεν έχει ίχνος ωραιοπάθειας», ανέφερε, τονίζοντας πως αυτό το στοιχείο είναι που κάνει τη σκηνική της παρουσία να ξεχωρίζει.

Η συνεργασία τους, όπως αποκάλυψε, βασίζεται στο να μη μπορεί κανείς να προβλέψει την επόμενη εμφάνισή της.

Από τα edgy σύνολα, μέχρι τις πιο glamorous επιλογές, η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εικόνα που σπάει τα στερεότυπα της νυχτερινής πίστας και την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

