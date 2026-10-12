Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το νέο album «2100 – Gen Eta (Μέρος Α’)», μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη μοναδική καλλιτεχνική της ταυτότητα και την ξεχωριστή θέση της στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Με 14 τραγούδια που συνδυάζουν ένταση, συναίσθημα, δυναμισμό και αυθεντικότητα, το «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποτελεί ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, με την ερμηνευτική δύναμη της ροκ ντίβας του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Τη μουσική όλων των τραγουδιών έγραψε ο Γιάννης Φακίνος, ενώ στίχους έχουν γράψει οι Θοδωρής Μάκρας, Χάρης Παπατζανής, Αγγελική Μακρυνιώτη και Εβίτα Καραγιώργου.

Στο tracklist περιλαμβάνονται οι κυκλοφορημένες σαρωτικές επιτυχίες «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου έλειψα ή όχι» και 11 καινούργια τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά, το «Δεν έχει να πάει πουθενά» που έχει γίνει viral μέσα από τις sold out καλοκαιρινές συναυλίες της Κατερίνας Λιόλιου, καθώς και ένα τραγούδι – έκπληξη που θα αποκαλυφθεί σε λίγες ημέρες.

Με το «2100», το τρίτο κατά σειρά album της μετά τα πλατινένια «Το δικό μου DNA» και «1994», η Κατερίνα Λιόλιου δίνει ξανά φωνή στις πιο δυνατές στιγμές μας και συνεχίζει τη σπουδαία μουσική πορεία της.

Το «2100» αποκαλύφθηκε λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του, σε ένα μοναδικό pre-listening party. Στο event, που διοργανώθηκε σε συνεργασία τον ραδιοφωνικό σταθμό Sfera 102.2 της Αθήνας, 150 θαυμαστές της Κατερίνας Λιόλιου άκουσαν πρώτοι τα τραγούδια, σε έναν ειδυλλιακό χώρο δίπλα στη θάλασσα και γιόρτασαν την κυκλοφορία με ένα εντυπωσιακό drone show.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», που ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου και έχουν ήδη γίνει talk of the town.

Βρείτε το album στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ 2100-gen-eta

govastiletto.gr – Λαμπερή η Κατερίνα Λιόλιου στην παρουσίαση του νέου της άλμπουμ – Στο πλευρό της ο Χάρης Παπατζανής