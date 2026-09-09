Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο videoclip για τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Το τραγούδι, που έγινε viral από τις πρώτες κιόλας ώρες και ανέβηκε γρήγορα στις υψηλότερες θέσεις του Spotify Top 50, αποκτά πλέον εικόνα μέσα από ένα fashion film με κινηματογραφική αισθητική και έντονο glam στοιχείο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η τραγουδίστρια, η οποία μέσα από εντυπωσιακά looks και δυναμική παρουσία παρουσιάζει μια γυναίκα που αφήνει οριστικά πίσω της μια σχέση γεμάτη ψέματα και προχωρά με αυτοπεποίθηση.

Το videoclip σκηνοθέτησε ο Steven Airth, ενώ η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιάννη Φακίνο και οι στίχοι στον Θοδωρή Μάκρα.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» αποτελεί το πρώτο single από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τις πλατινένιες επιτυχίες «Το Δικό Μου DNA» και «1994».