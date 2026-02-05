Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε το music video του νέου της τραγουδιού «Λογαριασμός», δίνοντας στο κοινό μια οπτική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού video clip.

Η εικόνα, η κίνηση και η μουσική συνδυάζονται για να μεταφέρουν ένα βαθύτερο μήνυμα γύρω από τη συναισθηματική αποφόρτιση και τη δύναμη της συλλογικότητας.

Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποκτά μέσα από το video μια σχεδόν θεραπευτική διάσταση. Οι πρωταγωνιστές λειτουργούν σαν μια ομάδα που μοιράζεται σκέψεις, βάρη και συναισθήματα, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο έκφρασης, όπου κανείς δεν μένει μόνος με όσα κουβαλά.

Σε μια περίοδο που η απομόνωση και ο ατομισμός κυριαρχούν, ο «Λογαριασμός» υπενθυμίζει πως οι δυσκολίες γίνονται πιο διαχειρίσιμες όταν μοιράζονται. Το video αναδεικνύει την έννοια της ενσυναίσθησης, προτείνοντας ότι η κατανόηση και η ανθρώπινη σύνδεση μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά.

Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίζεται δυναμική και εκφραστική, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Steven Airth και την κινησιολογία ο Τάσος Ξιαρχό. Μέσα από τη σωματική έκφραση και τον ρυθμό, το μήνυμα γίνεται σαφές: ο «Λογαριασμός» δεν είναι κάτι που πρέπει απλώς να πληρωθεί, αλλά κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί.

Το τραγούδι αποτελεί ακόμα μία επιτυχία για την Κατερίνα Λιόλιου, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της μετά το πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA». Ο «Λογαριασμός» κατέκτησε γρήγορα τις πρώτες θέσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και έντονη παρουσία στα social media, επιβεβαιώνοντας την απήχηση τόσο της μουσικής όσο και του μηνύματός του.

