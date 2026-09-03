Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Παρά την ξαφνική νεροποντή, η τραγουδίστρια και το κοινό έγιναν μια γροθιά, συνεχίζοντας το live τραγουδώντας ασταμάτητα κάτω από τη βροχή.

«Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;» αναρωτήθηκε χρήστης του TikTok που ανήρτησε βίντεο από τη συναυλία στο Θέατρο Γης.

Επειδή, όμως, η βροχή δεν σταματούσε, οι διοργανωτές της συναυλίας αποφάσισαν την διακοπή της για λόγους ασφαλείας.

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