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Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Παρά την ξαφνική νεροποντή, η τραγουδίστρια και το κοινό έγιναν μια γροθιά, συνεχίζοντας το live τραγουδώντας ασταμάτητα κάτω από τη βροχή.
«Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;» αναρωτήθηκε χρήστης του TikTok που ανήρτησε βίντεο από τη συναυλία στο Θέατρο Γης.
@fragiskosofficial Δεν μας πειράζει η καταρρακτώδης βροχή Η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε sold out συνεχίστηκε #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song ♬ πρωτότυπος ήχος – Fragiskos 🔷💫🎤
@fragiskosofficial Καταρρακτώδης βροχή στο θέατρο γης στην Κατερίνα Λιόλιου στην συναυλία #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song @Katerina Lioliou ♬ πρωτότυπος ήχος – Fragiskos 🔷💫🎤
Επειδή, όμως, η βροχή δεν σταματούσε, οι διοργανωτές της συναυλίας αποφάσισαν την διακοπή της για λόγους ασφαλείας.
@tranzistor1003 Κάπως έτσι άδοξα ολοκληρώθηκε λόγω βροχής η συναυλία της @Lioliou Katerina στο Θέατρο Γης! #tranzistor1003 #lioliou #skg ♬ πρωτότυπος ήχος – tranzistor1003
govastiletto.gr -Κατερίνα Λιόλιου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον «Λογαριασμό» που έγινε το απόλυτο viral