Η Κατερίνα Λιόλιου απόλαυσε μια βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Τάκης Ζαχαράτος, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει κάνει ο Ζαχαράτος για εκείνη στην αρχή της καριέρας της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι δυο τους τραγούδησαν μαζί, ξεσηκώνοντας το κοινό με τη χημεία τους και τις εμφανίσεις τους. Ο Τάκης Ζαχαράτος μάλιστα, μέσα από το πρόγραμμά του, μιμήθηκε την Άντζελα Δημητρίου, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ και ενέργειας στην παράσταση.

Η στιγμή της κοινής τους εμφάνισης έγινε ιδιαίτερα θερμά δεκτή από τους θαμώνες, με χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου φάνηκε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς, μοιράζοντας χαμόγελα και θετική ενέργεια.

Πηγή: NDP Photo Agency