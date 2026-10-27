Κατερίνα Μισιχρόνη: Σπάνια κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Στάθη Μουρδουκούτα σε θεατρική πρεμιέρα

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα θεατρική δουλειά της Βαλέριας Δημητριάδου, η οποία παρουσιάζεται στο Θέατρο Εμπορικόν.

Πρόκειται για μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία που, μέσα από τη σάτιρα και το χιούμορ, σχολιάζει τις σχέσεις εξουσίας, τα συμφέροντα και τις αντιφάσεις της κοινωνίας. Στην παράσταση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Μυρτώ Αλικάκη, ο Κωνσταντίνος Κάππας και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος.

Η σχέση της με τον Στάθη Μουρδουκούτα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε σε γνωστό περιοδικό τον Αύγουστο του 2026. Τότε, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη γνωριμία τους, την εξέλιξη της σχέσης τους και τη δημιουργική σύνδεση που τους ενώνει.

Όπως είχε αποκαλύψει η Κατερίνα Μισιχρόνη στη συνέντευξή της, με τον Στάθη Μουρδουκούτα γνωρίζονταν ήδη αρκετά χρόνια πριν εξελιχθεί η σχέση τους σε ερωτική. Μάλιστα, η ηθοποιός είχε συμμετάσχει στην πρώτη μικρού μήκους ταινία του, με τίτλο «Ακίν», περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα.

govastiletto.gr – Η αποκάλυψη της Κατερίνας Μισιχρόνη: «Βγήκα στη σκηνή και δεν είχα κουμπώσει το φόρεμά μου»