Η Κατερίνα Μονογυιού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της πρότασης γάμου που δέχτηκε από τον Ιταλό επιχειρηματία και σύντροφό της, Φάμπιο Τσικάλα.

Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στη μεγάλη επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, αποκαλύπτοντας ότι έχει κάνει δυο φορές εξωσωματική, και πως τη μια από τις δυο έχασε ένα μωρό στην 8η εβδομάδα κύησης.

Αρχικά, η Κατερίνα Μονογυιού εξομολογήθηκε: «Η πολιτική μπορεί να συνδυαστεί με την οικογένεια. Η εργασία και η οικογένεια εννοείται ότι μπορεί να συνδυαστεί. Έχω αντιμετωπίσει σύντροφός μου να δυσαρεστείτε επειδή ανέβαινα επαγγελματικά, και έφυγα εννοείται. Ευτυχώς ο σύζυγός μου δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, ίσα – ίσα μου λέει ότι εκείνος είναι εδώ και θα με βοηθάει και θα έρχεται στα νησιά μαζί μου μαζί με το μωρό».

Η ίδια πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένη: «Θέλω πάρα πολύ ένα μωρό. Το θέλω πολύ. Από τον Δεκέμβριο και μετά θα ξανακάνω προσπάθειες για να μείνω έγκυος. Έχω κάνει δυο φορές εξωσωματική, έχασα ένα μωράκι στις 8-9 εβδομάδες. Ήταν πολύ δύσκολο. Υπήρχε κάποιο θέμα με το έμβρυο κι έτσι δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι θα πετύχω. Έχω κάνει τάμα στην Παναγία στην Πάρο».

govastiletto.gr – Κατερίνα Μονογυιού: Η γνωριμία με τον Φάμπιο Τσικάλα και ο τραγικός χαμός του αδερφού της, Τζώρτζη