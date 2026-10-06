Η Κατερίνα Μονογυιού γυρίζει σελίδα στη ζωή της, βρίσκοντας ξανά το χαμόγελο και την ευτυχία στην αγκαλιά του Ιταλού επιχειρηματία, Φάμπιο Τσικάλα, μετά τη βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό του αδελφού της, Τζώρτζη Μονογυιού.

Για τη βουλευτή Κυκλάδων η διαδρομή των τελευταίων ετών υπήρξε ένα συναισθηματικό roller coaster.

Από το απόλυτο σκοτάδι του πένθους, η γνωστή πολιτικός βρίσκεται σήμερα στο κατώφλι μιας νέας, γεμάτης ελπίδα εποχής, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο που της άλλαξε τη ζωή: τον Ιταλό μάνατζερ και επιχειρηματία, Φάμπιο Τσικάλα.

Ο χαμός του αδερφού της, Τζώρτζη Μονογυιού

Η ζωή της Κατερίνας Μονογυιού σημαδεύτηκε ανεξίτηλα στις 13 Ιανουαρίου του 2022. Ο τραγικός θάνατος του πολυαγαπημένου της αδερφού, Τζώρτζη Μονογυιού, σε τροχαίο δυστύχημα με τη νεοαποκτηθείσα Ferrari του στη Βούλα, συγκλόνισε το πανελλήνιο και βύθισε την οικογένειά του σε βαρύ πένθος. Ο Τζώρτζης, ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών, ήταν το στήριγμά της.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βουλευτής απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας, προσπαθώντας να διαχειριστεί μια απώλεια που μοιάζει ασήκωτη. Ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η ίδια δεν παραλείπει να τιμά τη μνήμη του με βαθιά συγκίνηση, τονίζοντας ότι ο αδερφός της ζει πάντα μέσα στην καρδιά της και μέσα από τα μάτια των παιδιών του.

Ο άνθρωπος που έφερε ξανά το χαμόγελο

Η Μύκονος, ο τόπος καταγωγής της Κατερίνας Μονογυιού, έμελλε να γίνει το σκηνικό της αναγέννησής της. Εκεί, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, οι δρόμοι της διασταυρώθηκαν με εκείνους του Φάμπιο Τσικάλα. Ο γοητευτικός Ιταλός επιχειρηματίας, γνωστός στον κόσμο του high-end hospitality ως ο ιδιοκτήτης του φημισμένου Liasti Beach Club στον Φωκό της Μυκόνου, ξεχώρισε αμέσως για το χαμηλό του προφίλ, την ευγένεια και τη δυναμική του προσωπικότητα.

Με σεβασμό στο παρελθόν και τις πληγές της, ο Φάμπιο στάθηκε βράχος δίπλα της. Η σχέση τους, αν και κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βασίστηκε σε γερά θεμέλια: στην αμοιβαία κατανόηση, την ηρεμία και την ανάγκη για μια νέα, ουσιαστική αρχή.

Ποιος είναι ο Φάμπιο Τσικάλα;

Ο Φάμπιο Τσικάλα είναι ένας δυναμικός Ιταλός επιχειρηματίας και μάνατζερ, ευρύτερα γνωστός στο χώρο του high-end hospitality και του εγχώριου lifestyle ως ο συνιδιοκτήτης και διευθυντής του φημισμένου Liasti Beach Club, το οποίο λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην παραλία Φωκός (και Lia Beach) της Μυκόνου.

Με καταγωγή από το Τόρε ντελ Γκρέκο της Νάπολης, ο Φάμπιο Τσικάλα έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στον τουριστικό κλάδο της Μυκόνου για πάνω από μια δεκαετία, ενώ το 2026 το beach club του βραβεύτηκε ως παράδειγμα «ιταλικής αριστείας» για τη βιωσιμότητα και την ποιότητά του.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του, είναι λάτρης των extreme sports, του bio hacking και των διεθνών ταξιδιών.

Άνθρωπος με χαμηλό προφίλ αλλά ισχυρή προσωπικότητα, ο Φάμπιο Τσικάλα κέρδισε την καρδιά της βουλευτού Κυκλάδων, Κατερίνας Μονογυιού, με την οποία μετρά ήδη ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, πριν προχωρήσει στην άκρως ρομαντική πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της.

Η κλινική longevity στον Χολαργό

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο γοητευτικός επιχειρηματίας διατηρεί κλινική, με την οποία εμπορεύεται ελπίδα για αιώνια νεότητα με «πρωτόκολλα αντιγήρανσης». Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κέντρο μακροζωίας και προληπτικής ιατρικής (longevity & prevention center).

Η εταιρεία εστιάζει στη μέτρηση της βιολογικής ηλικίας, στην ανάλυση βιοδεικτών και στην εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτοκόλλων αντιγήρανσης και ευεξίας (χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cryosauna, red light therapy, IR sauna κ.ά.).

Η πρόταση γάμου-έκπληξη ανήμερα των γενεθλίων της

Η επισημοποίηση αυτής της όμορφης τροχιάς ήρθε με τον πιο ρομαντικό τρόπο. Ανήμερα των γενεθλίων της Κατερίνας Μονογυιού, ο Φάμπιο Τσικάλα επέλεξε να της κάνει το πιο όμορφο δώρο. Κατά τη διάρκεια ενός κλειστού δείπνου σε στενό κύκλο, ο Ιταλός επιχειρηματίας προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, της ζήτησε να γίνει γυναίκα του.

Η ξαφνιασμένη αλλά φανερά συγκινημένη βουλευτής είπε το μεγάλο «ναι», μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και χειροκροτημάτων από τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν μια γυναίκα που, μετά από πολύ καιρό, λάμπει από πραγματική ευτυχία.

Η Κατερίνα Μονογυιού αποδεικνύει ότι η ζωή, όσο σκληρή κι αν γίνει, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ανταμείβει όσους αντέχουν. Με τον Φάμπιο στο πλευρό της, το μέλλον προμηνύεται γεμάτο φως, ιταλικό ταμπεραμέντο και, πάνω απ’ όλα, τη γαλήνη που τόσο πολύ είχε ανάγκη.

govastiletto.gr – Παντρεύεται η Κατερίνα Μονογυιού – Το βίντεο από την πρόταση γάμου στη Μύκονο