Η Κατερίνα Μονογυιού μίλησε για πρώτη φορά στη Σάσα Σταμάτη με περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Ιταλό επιχειρηματία Fabio, αλλά και για την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η βουλευτής Κυκλάδων βρίσκεται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο σε σχέση μαζί του, με τη γνωριμία τους να γίνεται στη Μύκονο.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους ήρθαν κοντά μέσα από τις κοινές τους αξίες, αλλά και την αγάπη τους για την οικογένεια.

«Ο Fabio είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και σέβομαι βαθύτατα. Κατανοεί και στηρίζει τις αυξημένες υποχρεώσεις της πολιτικής μου δραστηριότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν έκρυψε πως επιθυμεί να γίνει μητέρα, ενώ μίλησε ανοιχτά και για την εμπειρία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους βίωσε δύο αποβολές, έχοντας ωστόσο σταθερά στο πλευρό της τον σύντροφό της.

«Η δημιουργία οικογένειας είναι η ομορφότερη ευλογία στη ζωή ενός ανθρώπου. Αν ο Θεός μάς αξιώσει, θα υποδεχτούμε αυτή την ευλογία με απεριόριστη αγάπη, ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη», δήλωσε.

Η γνωριμία τους στη Μύκονο

Η Κατερίνα Μονογυιού εξήγησε πως γνώρισε τον Fabio όταν επισκέφθηκε με την οικογένειά της το εστιατόριο που διατηρεί στη Μύκονο.

Από την πρώτη τους συνάντηση, όπως είπε, υπήρξε αμοιβαία εκτίμηση και επικοινωνία, ενώ η κοινή μεσογειακή κουλτούρα Ελλάδας και Ιταλίας τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

Αναφερόμενη στην εξωσωματική, τόνισε πως θέλει να μιλά ανοιχτά για το θέμα, ώστε να μειωθούν τα ταμπού και να αισθάνονται λιγότερο μόνες οι γυναίκες που περνούν αντίστοιχη διαδικασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης από τον σύντροφο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.

Η σχέση τους παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ο Fabio φέρεται να στηρίζει την Κατερίνα Μονογυιού και στις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά της, οι δυο τους έχουν καταφέρει να βρουν τις δικές τους ισορροπίες.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Μονογυιού: Ποιος είναι ο σύντροφός της – Η έξοδός τους στη Μύκονο