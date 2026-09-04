Σε μια όμορφη περίοδο της προσωπική της ζωής φαίνεται πως βρίσκεται η Κατερίνα Μονογυιού, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός Ελληνοϊταλού άνδρα.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια της Μυκόνου, τόπο καταγωγής της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Φάμπιο. Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαλαροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Σάσα Σταμάτη, ο Φάμπιο είναι Ιταλικής καταγωγής, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Μύκονο.

Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τουριστικό κλάδο, αλλά και στον χώρο της εστίασης, έχοντας αναπτύξει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο νησί των Κυκλάδων.

Η κοινή τους εμφάνιση στα Ματογιάννια ήταν αρκετή για να φουντώσει το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα σχέση της Κατερίνας Μονογυιού, η οποία φαίνεται πως απολαμβάνει αυτή την περίοδο της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άνθρωποι από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για έναν δυνατό έρωτα, επισημαίνοντας πως μεταξύ τους υπάρχει έντονη χημεία και αμοιβαία στήριξη.

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