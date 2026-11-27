Σε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή προχώρησε η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση της με τον Πασχάλη Τσαρούχα και την ευτυχία που ζει στο πλευρό του. Καλεσμένη του Δήμου Βερύκιου στο podcast RAW, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στην οποία τοποθετήθηκε για την παραίτησή της από τη Βουλή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και την επιστροφή της στον κλάδο της ψυχικής υγείας.

Παρά τη σταθερή της στάση να κρατά τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, αγάπη και θαυμασμό στον γνωστό ηθοποιό, ενώ δεν απέφυγε να απαντήσει και στο ερώτημα για το ενδεχόμενο της μητρότητας.

«Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε και μας αγαπάει, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία… δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου… Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση (αν θα ήθελα παιδί). Νομίζω είναι ό,τι φέρει η ζωή, ό,τι φέρει η σχέση. Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή» ανέφερε αρχικά η πολιτικός.

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα» εξομολογείται για πρώτη φορά η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου αποτελούν ένα από τα ζευγάρια που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες, καθώς προέρχονται από δύο διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους: εκείνος από την υποκριτική και εκείνη από την πολιτική.

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του μέσα από τα social media.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά σε κοινή τους φωτογραφία, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να απαντά «Όλα μαζί…».

Τα επαγγελματικά τους καθήκοντα τούς οδηγούν κατά διαστήματα και στην Αθήνα, όπου η Κατερίνα Νοτοπούλου εργάζεται πάνω σε ένα σημαντικό project που συνδέεται με την επιστημονική της ιδιότητα ως ψυχολόγου. Παράλληλα, οι δυο τους έχουν βρεθεί αρκετές φορές και στην Κύπρο, όπου γίνονται τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας.

govastiletto.gr -Πασχάλης Τσαρούχας – Κατερίνα Νοτοπούλου: Νέα κοινή φωτογραφία του ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη