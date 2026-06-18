Το παρών στα βραβεία MAD VMA 2026 που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do έδωσε η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του MEGA, Κατερίνα Παναγοπούλου.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητή και οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών που ήταν εκεί δεν δίστασαν να τη ρωτήσουν αν οι άντρες τη φλερτάρουν με την ίδια να εξηγεί ότι και να τη φλερτάρουν, εκείνη δεν το καταλαβαίνει.

«Να σας πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω όταν με φλερτάρουν. Μπορεί να με φλερτάρουν, μπορεί και όχι, αλλά και να συμβεί, δε νομίζω ότι θα το καταλάβω. Δεν το δέχομαι το φλερτ, είμαι λίγο αυστηρή στη ζωή μου» είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος-παρουσιάστρια μίλησε και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα αποκαλύπτοντας ότι και τη νέα σεζόν συνεχίζει κανονικά στο δελτίο ειδήσεων του MEGA.

«Συνεχίζουμε κανονικά του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ολοκληρώνουμε την έκτη σεζόν και πάμε για την έβδομη» είπε.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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