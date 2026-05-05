Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Κατερίνα Παναγοπούλου μετά την απώλεια του στενού της φίλου, Γιάννη Κολοτούρα. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA αποχαιρέτησε τον συνιδιοκτήτη της Zeus+Dione με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για τον πρόωρο χαμό του στα 48 του χρόνια, έπειτα από σκληρή μάχη με την υγεία του.

Στην ανάρτησή της λοιπόν, η παρουσιάστρια γράφει: «Πριν λίγο αποχαιρετήσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας ΚΥΡΙΟΣ, αξιοπρεπής, αξιόλογος, με τεράστια καρδιά και καλοσύνη, σπάνια περηφάνια κ ανωτερότητα, μα πάνω από όλα με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά. Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ. Ότι δεν θα πάμε τις ξένοιαστες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα κάνουμε μελλοντικά σχέδια, ότι δεν θα με συμβουλεύσεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα την μεγάλη εικόνα και όσα αξίζουν πραγματικά.

Ακόμα ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου. Ακόμα παίζω στο μυαλό μου σκηνές από το έργο μας κ τρέχουν διαρκώς δάκρυα. Και αυτή τη φορά δεν μπορώ καν να σε πάρω να με παρηγορήσεις όπως πάντα γαμώτο. Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις για πάντα μία μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μου την έσκασες τόσο νωρίς. «Ξέρεις εμείς οι αντικοινωνικοί δεν βάζουμε εύκολα ανθρώπους στη ζωή μας. Μα όταν το κάνουμε είναι για μια ζωή» λέγαμε. Μου την έκανες σε αυτήν. Θα σε περιμένω όμως στην επόμενη αγαπημένε μου Γιάννη. Καλό σου ταξίδι στις αιώνες θάλασσες, που τόσο αγαπάς 💔» έγραψε η Κατερίνα Παναγοπούλου και μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες τους.

