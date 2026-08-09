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Κατερίνα Παναγοπούλου: Μαγνήτισε τα βλέμματα με τους κοιλιακούς της στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου

Απολαμβάνει τις διακοπές της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό
Βασίλης Κοντζεδάκης
09.08.2026 | 18:00 UPD:09.08.2026, 14:47
Κατερίνα Παναγοπούλου: Μαγνήτισε τα βλέμματα με τους κοιλιακούς της στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου

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Η Κατερίνα Παναγοπούλου ξεκουράζεται από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, απολαμβάνοντας τις διακοπές της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

Ο τηλεοπτικός φακός του Mykonos LiveTV απαθανάτισε την anchor woman του Mega να περπατά χαλαρή και πιο γυμνασμένη από ποτέ, με άκρως καλοκαιρινό outfit, σε μια εμφάνιση που δεν την έχουμε συνηθίσει.

Η δημοσιογράφος αρκέστηκε να σχολιάσει στον ρεπόρτερ, Νίκο Κουρούμαλο: «Περνάμε πάρα πολύ ωραία αλλά δεν θέλουμε να πούμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές διακοπές».

govastiletto.gr – Κατερίνα Παναγοπούλου: «Δεν το δέχομαι το φλερτ, είμαι λίγο αυστηρή στη ζωή μου»

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