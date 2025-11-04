Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Παναγοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παρουσιαστές ενημερωτικών εκπομπών, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές πίσω από τις κάμερες.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε το έντονο συναισθηματικό βάρος που συχνά συνοδεύει την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων, τονίζοντας ότι η σκληρή επικαιρότητα πολλές φορές τη φέρνει στα όριά της.



«Πάρα πολλές φορές με πιάνει κόμπος στο στομάχι και πολλές φορές την ώρα του δελτίου που δίνουμε την είδηση, η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Μπορεί την ώρα που παίζει ένα βίντεο να βουρκώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το φορτίο, η ίδια προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα: «Θέλω πάντα λίγο πριν το 3,2,1 να σταματήσω, για να μην γινόμαστε οι δημοσιογράφοι είδηση», σημείωσε.

Όσο για το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί ποτέ σε ψυχαγωγική εκπομπή, η δημοσιογράφος ήταν σαφής, αλλά και ανοιχτή στο απρόοπτο:

«Δεν νομίζω να έκανα ψυχαγωγική εκπομπή… ποτέ μην λες ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος της ενημέρωσης, νιώθουμε ότι πολεμάμε για έναν κοινό σκοπό: την ενημέρωση των πολιτών».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι αγαπά να παρακολουθεί ψυχαγωγικές εκπομπές ως τηλεθεάτρια: «Τις βλέπω όλες και κάνω zapping για να μην χάνω ούτε λέξη» είπε χαμογελώντας.

