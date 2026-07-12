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Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr «τσάκωσε» την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να σεργιανίζει τα Ματογιάννια, μαζί με τον σύζυγό της και ένα φιλικό ζευγάρι.
Η παρουσιάστρια είναι μεγάλη φαν της Μυκόνου και την επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα, φέτος είναι το δεύτερο ταξίδι αναψυχής που κάνει στο νησί των ανέμων.
Η Κατερίνα Παπακωστοπουλου εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στο Star, αναλαμβάνοντας το ιατρικό ρεπορτάζ αλλά και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων. Πλέον, έχει τη δική της εκπομπή στο Open, αφού προηγήθηκε και ένας χρόνος ως πανελίστρια στην εκπομπή «Σούπερ Κατερίνα».
Το 2023 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
govastiletto.gr – Κατερίνα Παπακωστοπούλου για «Super Κατερίνα»: «Με αναγκάζεις να μιλάω για τους πρώην»