Η Κατερίνα Παπακωστοπουλου εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στο Star, αναλαμβάνοντας το ιατρικό ρεπορτάζ αλλά και την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων. Πλέον, έχει τη δική της εκπομπή στο Open, αφού προηγήθηκε και ένας χρόνος ως πανελίστρια στην εκπομπή «Σούπερ Κατερίνα».

Το 2023 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Κατερίνα Παπακωστοπούλου για «Super Κατερίνα»: «Με αναγκάζεις να μιλάω για τους πρώην»