Με ένα άλμπουμ γεμάτο καλοκαιρινές στιγμές αποχαιρέτησε η Κατερίνα Παπουτσάκη το φετινό καλοκαίρι, λίγο πριν επιστρέψει στους καθημερινούς της ρυθμούς.

Η ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε τους προηγούμενους μήνες για να ταξιδέψει και να απολαύσει όμορφες στιγμές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό

Ανάμεσα στους προορισμούς που επισκέφθηκε ήταν η Κρήτη, η Επίδαυρος και η Ιταλία, ενώ από τις διακοπές της δεν έλειψαν φυσικά οι βουτιές και οι χαλαρές ημέρες δίπλα στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους αρκετά στιγμιότυπα από τις αποδράσεις της.

Αυτή τη φορά, συγκέντρωσε μερικές από τις αγαπημένες της φωτογραφίες σε ένα άλμπουμ, θέλοντας να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.

Με τον Σεπτέμβριο να έχει πλέον κάνει την εμφάνισή του, η ηθοποιός αφήνει πίσω της τις ανέμελες ημέρες και επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά της.

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