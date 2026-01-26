Η Κατερίνα Παπουτσάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο στιλ της: με μουσική, χορό και πολύ… disco!

Τη βραδιά της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, η ηθοποιός υποδέχτηκε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σε γνωστή disco της Αθήνας, όπου το κέφι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με χαμόγελα, αγκαλιές και στιγμές που αξίζει να θυμάσαι.

Για να μοιραστεί τη χαρά της με το κοινό της, η Κατερίνα δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από το πάρτι, δείχνοντας πως η βραδιά ήταν γεμάτη ζωντάνια και ανεβασμένη διάθεση.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Happy birthday, indeed. Όταν οι φίλοι σου σου τα έχουν ετοιμάσει όλα κι εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για όσα μου συμβαίνουν και πραγματικά ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Papoutsaki (@katerina_papoutsaki)

Govastiletto.gr – Κατερίνα Παπουτσάκη: Η προσωπική μάχη με τη νόσο του Κρον – «Όταν έχω πολύ άγχος αυτό εκτονώνεται»