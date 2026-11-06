Σε μια διαφορετική περίοδο της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία δηλώνει πως απολαμβάνει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της, έχοντας μείνει χωρίς σύντροφο για σχεδόν έναν χρόνο.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις και τη νέα καθημερινότητά της στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Μάνο Καμακάρη, στο πλαίσιο του «Madwalk Vidcast 2026», εξηγώντας πως, αν και ανέκαθεν θεωρούσε τον εαυτό της άνθρωπο της συντροφικότητας, πλέον αισθάνεται πολύ καλά μόνη της.

«Είναι φανταστικό να είσαι πραγματικά μόνη σου»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχτηκε πως η απουσία συντρόφου αποτελεί για εκείνη μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς στο παρελθόν δεν συνήθιζε να μένει μόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο και να μη χρειάζεται να πεις ψέματα ότι “δεν έχω, είμαι μόνη μου” και να είσαι στα αλήθεια. Είναι φανταστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως πάντα έδινε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις της και αναγνώριζε στον εαυτό της έναν έντονα συντροφικό χαρακτήρα. Ωστόσο, όπως εξήγησε, κάποια στιγμή ένιωσε την ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα.

«Ήμουν πάντα σχεσάκιας, θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο. Απλά έγκωσα. Τραβάμε λίγο εδώ μια κόκκινη γραμμή», είπε με ειλικρίνεια.

Η ελευθερία που ανακάλυψε μακριά από μια σχέση

Η ηθοποιός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά ένας σύντροφος στη ζωή της, ξεκαθαρίζει όμως, πως αυτή την περίοδο δεν αισθάνεται ότι της λείπει κάτι.

«Για όσο. Θα δείξει τώρα. Πού να ξέρω κι εγώ; Μάντης είμαι; Ανοιχτή στη ζωή είμαι, δεν το συζητώ. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά είμαι τέλεια μόνη μου. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω υπάρξει μόνη παραπάνω από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η περίοδος αυτή τής έχει προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση και στις επιλογές της, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. Όπως εξήγησε, μέσα στις σχέσεις έχει αισθανθεί κατά καιρούς ότι περιορίζεται, κάτι που δεν θέλει να επαναλάβει στο μέλλον.

«Ναι, εκατό τοις εκατό. Γιατί κάπως σαν να εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε μια σχέση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί», δήλωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι δηλώσεις για την προσωπική της ζωή και το YFSF