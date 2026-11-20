Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία ξεκίνησε τη γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού της στον Βύρωνα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το στολισμένο μπαλκόνι της, με τη θέα της πόλης να τραβά την προσοχή.

Η γιορτινή διακόσμηση στο μπαλκόνι της

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσε μια μικρή γεύση από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της. Το ευρύχωρο μπαλκόνι έχει διακοσμηθεί με χριστουγεννιάτικα φωτάκια και διακριτικές γιορτινές πινελιές, δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα.

Αυτό που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι το τοπίο που απλώνεται μπροστά από το σπίτι της. Στις φωτογραφίες, ο ουρανός κατά την ανατολή του ήλιου έχει αποκτήσει αποχρώσεις του ροζ και του φούξια, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φόντο στην εικόνα.

Λιτές πινελιές που δημιουργούν χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα

Τα φωτάκια δίνουν στον χώρο τη γιορτινή λάμψη που χρειάζεται, χωρίς να απαιτείται υπερβολική διακόσμηση. Σε συνδυασμό με τα χρώματα του πρωινού ουρανού, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει έτσι, πως ακόμη και λίγες, προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός εξωτερικού χώρου και να τον κάνουν πιο ζεστό και φιλόξενο για τις ημέρες των γιορτών.

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