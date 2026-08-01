Στα Ιωάννινα βρέθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας, και εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της για μια βόλτα στη μαγευτική λίμνη Παμβώτιδα.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην περιοχή.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει δίπλα στη λίμνη, φορώντας ένα καφέ φόρεμα με ιδιαίτερα ανοίγματα στο κάτω μέρος, το οποίο κινείται αέρινα με τον αέρα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις λήψεις.

Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με τη λιτή λεζάντα: «Η λίμνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Papoutsaki (@katerina_papoutsaki)

Govastiletto.gr – Κατερίνα Παπουτσάκη: Στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά της στην Κύθνο