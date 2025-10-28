Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Σε λίγες ημέρες μπορεί να μπαίνουμε στον τρίτο μήνα του φθινοπώρου, όμως η Κατερίνα Παπουτσάκη παραμένει καλοκαιρινή, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η ηθοποιός ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο στο Αγκίστρι, ένα νησί που επισκέπτεται η ίδια αρκετά συχνά και με τα παιδιά της.

Αυτή τη φορά, η Κατερίνα Παπουτσάκη εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τον αγαπημένο της, με τον οποίο είναι αχώριστοι.

Το ζευγάρι περνάει αρκετό χρόνο μαζί και στην Αθήνα, καθώς ο Θάνος Χατζόπουλος έχει γνωρίσει εδώ και λίγους μήνες τους γιους της ηθοποιού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε την αποκάλυψη της απόδρασής την, ανεβάζοντας μια selfie φωτογραφία με το σύντροφό της από την παραλία, στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν με τα μαγιό τους, αψηφώντας το κρύο.

Δείτε την φωτογραφία: