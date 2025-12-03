Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar, αλλά και στη σειρά Άγιος Έρωτας, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η εμπειρία της στο YFSF κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας ήταν ιδιαίτερα θετική: «Ειδικά μετά τη δεύτερη καραντίνα, δουλεύαμε εμείς εκεί, ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ήταν φανταστικά».

Σχολίασε ακόμη το κλίμα της εκπομπής: «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό project, με πολύ καλή ενέργεια και πολύ ταλέντο, με συναγωνισμό και όχι ανταγωνιστική διάθεση. Υπήρχε ομορφιά και ευγένεια. Μου αρέσει που θα γίνει ξανά και θα σκεφτόμουν το ενδεχόμενο να ξανασυμμετέχω».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε συμμετάσχει ως κριτής στην τρίτη σεζόν του YFSF το 2016 και πέντε χρόνια μετά επέστρεψε στο «All Star Your Face Sounds Familiar» το 2021.

