Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τη συμμετοχή της στο «YFSF» αλλά και τη θεατρική παράσταση «Λυσιστράτη» και μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τους δύο γιους της, αλλά και για τη στάση της απέναντι στον χρόνο και την εικόνα της.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως επιλέγει να μην κάνει παρεμβατικές αισθητικές αλλαγές: «Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου», δείχνοντας την ανάγκη της να διατηρεί μια πιο φυσική προσέγγιση.

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν όταν αναφέρθηκε στους γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα, τονίζοντας τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει: «Είμαι μια κανονική μαμά. Γενικά τα πάμε πολύ καλά με τους γιους μου. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή σύνδεση. Αισθάνομαι ότι με σέβονται και τους σέβομαι». Όπως εξήγησε, δίνει μεγάλη σημασία στο να αφουγκράζεται την προσωπικότητά τους και να είναι ουσιαστικά παρούσα στη ζωή τους.

Μιλώντας για την καθημερινότητά τους, σημείωσε πως τα δύο παιδιά έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, η οποία μάλιστα έχει βελτιωθεί με τον καιρό: «Αγαπιούνται πάρα πολύ. Είναι μεγάλη η διαφορά τους, οπότε τα προηγούμενα χρόνια την έσπαγε ο ένας στον άλλον πιο πολύ…».

Για τον μεγαλύτερο γιο της, που βρίσκεται στην αρχή της εφηβείας, ανέφερε: «Ο Μάξιμος έχει αυτά τα πρώτα της εφηβείας… Συμπάσχω. Μου αρέσει, γιατί ενώ έχει αυτό το “κλείσιμο”, δεν είναι και στ’ αλήθεια έτσι, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακός μαζί μου. Αισθάνομαι ότι θέλει να κάνουμε παρέα, μοιράζεται τις αγωνίες του… Τον εμπιστεύομαι και εμπιστεύομαι και την παρέα του».

Μέσα από τα λόγια της, έγινε φανερό πως για την Κατερίνα Παπουτσάκη η μητρότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα, με την ίδια να επιδιώκει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική της πορεία.

