Για τις απαιτητικές πρώτες στιγμές της μητρότητας και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να ισορροπήσει την οικογενειακή και την επαγγελματική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που έχει σήμερα με τους δύο γιους της, αλλά και στις επιλογές που έκανε στην καριέρα της όταν εκείνοι ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχτηκε πως εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας της αϋπνίας, του θηλασμού και των αυξημένων απαιτήσεων της καθημερινότητας.

Όπως εξήγησε, επέλεξε για αρκετά χρόνια να περιορίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ώστε να βρίσκεται όσο περισσότερο μπορούσε κοντά στα παιδιά της.

«Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Είναι φοβερά δύσκολα. Η αϋπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον χρόνο που αφιέρωσε στον κάθε γιο της και αποκάλυψε πως μετά τη γέννηση του Μάξιμου αισθάνθηκε ακόμη πιο έντονα την ανάγκη να κάνει ένα επαγγελματικό διάλειμμα.

«Στον Κίμωνα κάθισα για δύο χρόνια, με τον Μάξιμο έκατσα για έναν χρόνο. Στον Μάξιμο έκανα μεγάλη παύση. Έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί. Στον Μάξιμο ένιωσα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μαζί του», δήλωσε η ηθοποιός.