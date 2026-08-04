Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, κοινοποιώντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον πατέρα της μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό του, σε μια selfie που αποπνέει ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη. Χωρίς να γράψει πολλά, επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με τη λιτή, αλλά γεμάτη νόημα λέξη: «Papa».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, που διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά της, επιλέγει σπάνια να ανεβάζει εικόνες με τους δικούς της ανθρώπους.

Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός απολαμβάνει ένα ιδιαίτερα δημιουργικό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα αφιερώνει χρόνο στους ανθρώπους που αγαπά, αποδεικνύοντας ότι, όσο απαιτητικές κι αν είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της, η οικογένεια παραμένει πάντα η μεγαλύτερη προτεραιότητά της.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε ανοιχτά για την ψυχοθεραπεία: «Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση. Εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτό, δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου».

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