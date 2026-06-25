Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε με νέα ανάρτηση στα social media, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από στιγμές χαλάρωσης.

Η αγαπημένη ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα πράσινο μπικίνι, σε ένα καταπράσινο σκηνικό με λουλούδια και δέντρα, δείχνοντας να απολαμβάνει τον ζεστό καιρό και την καλοκαιρινή διάθεση.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, φωτογραφήθηκε σε φυσικό περιβάλλον, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε απλά: «Καλοκαιρία».

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνιση και την καλή της διάθεση.

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