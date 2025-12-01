Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο rosa.gr, μιλώντας ανοιχτά για τη νόσο του Κρον από την οποία πάσχει, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της, αλλά και για τον ρόλο της Χριστίνας στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

«Είναι η νόσος του Κρον, αλλά δεν είναι σε τόσο σοβαρή κατάσταση. Την έχω υπό έλεγχο. Όταν έχω πολύ άγχος, αυτό εκτονώνεται στο σύστημά μου, στη δουλειά και στο στομάχι μου. Δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα και τη ζωή μου, αλλά γενικά είναι ελεγχόμενη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης, για τις δυσάρεστες εμπειρίες στα πρώτα της βήματα στον χώρο της τηλεόρασης: «Φυσικά μου έχει συμβεί να φύγω τρέχοντας από κάστινγκ, ακόμη και όταν ήμουν παιδί. Ευτυχώς, είχα τη στήριξη των γονιών μου, που με περίμεναν απ’ έξω. Ήμουν τυχερή που μπόρεσα να ακολουθήσω τον δικό μου αξιακό κώδικα και να προχωρήσω χωρίς να παραβώ τα όριά μου».

Σχετικά με τον ρόλο της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», η ηθοποιός τόνισε ότι η Χριστίνα παρουσιάζει μια εντυπωσιακή εξέλιξη: «Μπαίνει στη φυλακή και αναλαμβάνει την ευθύνη για να σώσει τον γιο της, θυσιάζεται για εκείνον. Μεταμορφώνεται, σκληραίνει, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει τον εαυτό της. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων ρόλος για μένα, με δυναμική τροπή που σπάνια συναντάς».

Τι είναι η νόσος του Κρον

Η νόσος του Κρον είναι χρόνια φλεγμονή του εντέρου, η οποία μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού συστήματος, από το στόμα έως τον πρωκτό, με πιο συχνή προσβολή του λεπτού και παχέος εντέρου.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στην κοιλιά, διάρροια, κόπωση, απώλεια βάρους και μερικές φορές αίμα στα κόπρανα ή πυρετό.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από «εξάρσεις» και «υφέσεις», ενώ δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές για τον έλεγχο της φλεγμονής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

