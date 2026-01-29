Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος χώρισαν ύστερα από 1μισι χρόνο σχέσης, με την αγαπημένη ηθοποιό να στρέφει την προσοχή της στα επαγγελματικά της και φυσικά στους δύο γιους της, οι οποίοι αποτελούν πάντα την απόλυτη προτεραιότητά της.

Ο χωρισμός ανάμεσα στην ηθοποιό και τον επιχειρηματία συνέβη πριν δύο μήνες περίπου και έγινε γνωστός πριν δύο ημέρες.

Μάλιστα, η Κατερίνα Παπουτσάκη πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της την περασμένη Κυριακή 25/1, στο ιστορικό στέκι Medusa στην Πλάκα.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός μαζί με τους συμπρωταγωνιστές και συνεργάτες της από την σειρά «Άγιος Έρωτας» στον Alpha συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο μαγαζί για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μαζί της βρίσκονταν και η Δανάη Παππά και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Κατερίνα Παπουτσάκη – Θάνος Χατζόπουλος: Αυτός είναι ο λόγος του χωρισμού τους!