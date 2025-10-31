Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη έκανε, το βράδυ της Πέμπτης 30/10, την πρώτη της επίσημη κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της.

Η ηθοποιός είναι, εδώ και ένα χρόνο, σε σχέση με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, και παρότι οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους ανεβάζοντας κοινές φωτογραφίες στα social media, μέχρι τώρα δεν τους είχαμε δει ποτέ σε κάποια εκδήλωση μαζί. Όμως, η σχέση τους απ’ ότι φαίνεται προχωρά από το καλό στο καλύτερο κι έτσι, το βράδυ της Πέμπτης 30/10 το ζευγάρι αποφάσισε να βρεθεί στο Θέατρο Κάρολος Κουν για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση Vanya.

Εκεί, τους συνάντησε και το govastileto.gr, με τους δυο τους να μην αρνούνται να ποζάρουν στο φωτογραφικό φακό.

Μάλιστα, στις τηλεοπτικές κάμερες που τη συνάντησαν εκεί, και τη ρώτησαν για την παρέα που τη συνόδευε, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε με χαμόγελο λέγοντας: «Συνοδεύομαι από καλή παρέα. Όλα καλά. Είναι υπέροχο να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή. Είμαι ερωτευμένη με το καθετί. Είμαι ερωτευμένη με τα παιδιά μου, με τη ζωή και γενικώς…».

Δείτε το βίντεο:

Η σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους.

Ο Θάνος Χατζόπουλος δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης και άνοιξε πριν μερικούς μήνες ένα νέο μαγαζί στην περιοχή της Κυψέλης.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

