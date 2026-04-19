Η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», με αφορμή τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Προς το κλείσιμο της συζήτησης, η Κατερίνα Καραβάτου γύρισε το χρόνο πίσω και ρώτησε την ηθοποιό για το «κυνηγητό» που βίωσε στο παρελθόν από τους παπαράτσι.

«Υπάρχει κάποια της γενιάς σου που να έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση; Εγώ νομίζω με μεγάλη διαφορά έχεις, ας πούμε, περάσει δύσκολα», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Με τη σειρά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Δύσκολα. Πώς να το πω, τι ήτανε κι αυτό… Πάει μια εικοσαετία πίσω. Έχει περάσει τόσος καιρός, ναι, κι όμως εξακολουθεί εν μέρει να είναι τραυματικό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι στο καλό συνέβαινε. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέτοιο κυνηγητό. Να πηγαίνω τώρα σε παραλίες με κανέναν, με μηδέν κόσμο και να βλέπω τον εαυτό μου φωτογραφημένο από τη θάλασσα. Κάποιος ήταν με τηλεφακό, ας πούμε. Να είμαι στο εξώφυλλο εφημερίδων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να βλέπω αλλού τον κάδο του σπιτιού μου και αλλού το δέντρο και κάπως να σε συνδέουν με σύντροφο. Δηλαδή τρελά πράγματα».

«Επειδή έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας πραγμάτων παλιότερα που σου έχουν συμβεί, ήταν αλήθεια τρομακτικό», σχολίασε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Ήταν πολύ τρομακτικό. Μα να ανοίγω την πόρτα και να είναι τρεις-τέσσερις απ’ έξω; Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και κυνηγητά και διάφορα. Και το χειρότερο απ’ όλα, να σου πω ποιο είναι: ότι ο κόσμος, επειδή δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι κάτι που εσύ δεν το έχεις προκαλέσει, νομίζει ότι τους έχεις φωνάξει. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι τότε πίστευαν οι άνθρωποι για μένα ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος… Που δεν έχω πάει οριακά ποτέ στη Μύκονο. Έχω πάει για ένα γάμο ένα Σεπτέμβριο ή για μισή μέρα. Δεν πηγαίνω σε μέρη κοσμικά, δεν συχνάζω, δεν προκαλώ. θέλω να σου πω, τη δημοσιότητα, σε καμία περίπτωση. Το εντελώς αντίθετο. Οι διακοπές μου ήταν στη Δονούσα, στη Γαύδο και σε τέτοια μέρη».

