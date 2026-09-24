Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Αθηνάς Οικονομάκου, το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, έδωσε το «παρών» η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση των αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αποκάλυψε πως το YFSF δεν θα επιστρέψει φέτος στις οθόνες μας.

«Απ’ όσο ξέρω δε θα γίνει φέτος το Your Face Sounds Familiar, θα ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το σχεδιάζουν το πρόγραμμα», είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, λέγοντας: «Τα hate comments υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη. Τότε λοιπόν ήταν πολύ έντονα τα comments τα κακά, οπότε μετά από αυτό έπαθα ανοσία. Πλέον γελάω».

«Ένα πρόσφατο σχόλιο που δέχτηκα ήταν πολύ αστείο. Κάποιος είχε γράψει σε φωτογραφία μου “αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, είναι χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω”. Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι».

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