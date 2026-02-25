Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε πρόσφατα για την προσωπική της ζωή, εστιάζοντας στη φάση που διανύει ως χωρισμένη μητέρα 47 ετών.

Η ηθοποιός τόνισε ότι ο έρωτας δεν απαγορεύεται σε αυτή την ηλικία, ωστόσο η πρακτική δυσκολία να αφιερωθείς σε μια νέα σχέση είναι μεγαλύτερη, καθώς υπάρχουν πλέον άλλες προτεραιότητες, με κυριότερη τα παιδιά της.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!», η Κατερίνα εξήγησε ότι μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της κατάφερε να βρει ισορροπίες στην καθημερινότητά της, παίρνοντας δύναμη από τα παιδιά της, αλλά και από τη δική της ανάγκη για δημιουργία και επιβίωση.

«Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στον πρόσφατο χωρισμό της από τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο, έπειτα από 1,5 χρόνο σχέσης.

Παρότι αρχικά διατηρούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετέπειτα έγιναν πιο εκδηλωτικοί, πραγματοποιώντας κοινές εμφανίσεις.

Η πληροφορία για το τέλος της σχέσης τους έγινε γνωστή στις 26 Ιανουαρίου, με την Κατερίνα και τον πρώην σύντροφό της να έχουν ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους τους τελευταίους τρεις μήνες.

