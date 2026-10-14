Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της νέας μουσικής της παράστασης στο Doors, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, την αγάπη της για την υποκριτική και το τραγούδι, αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Όπως παραδέχτηκε, οι υποχρεώσεις της είναι πολλές και ο χρόνος συχνά δεν επαρκεί για να τα προλάβει όλα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στις δύο καλλιτεχνικές της ιδιότητες, θα έδινε προτεραιότητα στην υποκριτική.

Η καθημερινότητα και το μέλλον του YFSF

«Δεν θα μπορούσα να επιλέξω ανάμεσα στο τραγούδι και την υποκριτική, αλλά εντάξει, αν έπρεπε να επιλέξω και δεν ήταν θέμα ζωής και θανάτου, ναι, σίγουρα θα επέλεγα την υποκριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη, περιγράφοντας στη συνέχεια το φορτωμένο πρόγραμμά της.

«Αυτές τις μέρες δεν έχω καθόλου χρόνο. Η μέρα μου σήμερα ήταν τρελή… Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλήθεια. Θα ήθελα να με πολλαπλασιάσω», είπε με χιούμορ.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο μέλλον του Your Face Sounds Familiar, αποκαλύπτοντας πως το τηλεοπτικό σόου μεταμφιέσεων δεν θα επιστρέψει τη φετινή σεζόν, αλλά μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά. Όπως σημείωσε, πρόθεση είναι να παραμείνει η ίδια σύνθεση στην κριτική επιτροπή, διευκρινίζοντας ωστόσο πως μέχρι τότε ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Προς το τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη. Η ίδια δεν δίστασε να ξεκαθαρίσει πως αυτή την περίοδο δεν είναι ερωτευμένη και δεν αναζητά μια νέα σχέση.

«Δεν είμαι ερωτευμένη, αν θες να ρωτήσεις αυτό. Καθόλου. Και δεν το έχω και στα άμεσα σχέδιά μου», απάντησε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως αυτή την περίοδο η προσοχή της είναι στραμμένη στις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μου έγραψαν σε σχόλιο ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και λεπτή από πάνω»