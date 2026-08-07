Η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες της από τη θάλασσα, ενώ πόζαρε με το μαγιό της.

Η ηθοποιός έκανε, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, μερικά Instagram stories από την παραλία, όπου βρέθηκε με τους γιους της.

Σε ορισμένες εικόνες απαθανάτισε τα παιδιά της μέσα στο νερό ή πάνω στα βράχια.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, μέσα από τη θάλασσα, έχοντας επιλέξει για το μπάνιο της ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρη απόχρωση.

Δείτε τις φωτογραφίες:

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