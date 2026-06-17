Η Κατερίνα Παπουτσάκη μέσω Instagram μοιράζεται συχνά με τους followers της στιγμιότυπα από την επαγγελματική αλλά και προσωπική ζωή της.

Αυτή τη φορά έχοντας τελειώσει με κάποιες από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές του καλοκαιριού, ξεκλέβοντας χρόνο από τις εμφανίσεις της στο YFSF όπου τη βλέπουμε σε ρόλο κριτή.

Η γνωστή ηθοποιός φόρεσε το μαγιό της και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στο Instagram και έκανε τις βουτιές της σε πισίνα.

Όπως μπορείτε μάλιστα κι εσείς να δείτε, η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει πιο γυμνασμένο σώμα από ποτέ κάτι που παρατήρησαν και αποθέωσαν οι θαυμαστές της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Papoutsaki (@katerina_papoutsaki)

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