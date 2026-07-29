Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Κύθνο, μοιράζοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μια φωτογραφία της ηθοποιού με μαύρο μπικίνι, ενώ σε άλλη εικόνα διασκέδαζε συμμετέχοντας σε έναν παιχνιδιάρικο «μαξιλαροπόλεμο».

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλάμβανε επίσης πλάνα από το ξενοδοχείο όπου διέμεινε, εικόνες από την παραλία με τους γιους της να κάνουν ακροβατικά στην άμμο, αλλά και μια τελευταία φωτογραφία από το ταξίδι της επιστροφής, όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τον σκύλο της πάνω στο πλοίο.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Κατερίνα Παπουτσάκη έγραψε: «Κύθνος και χαρά».

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