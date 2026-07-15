Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε για την εμπειρία της από την ενσάρκωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη σειρά «Έχω ένα μυστικό», αλλά και για τα λόγια που της έλεγε ο αείμνηστος Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο οποίος υπήρξε δάσκαλός της στη σχολή.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ της έλεγε συχνά πως του θύμιζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ιδιαίτερα όπως εμφανιζόταν στη γνωστή διαφήμιση της Fix, όταν ήταν μελαχρινή.

«Είχα τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ δάσκαλο στην τραγωδία. Σε κάποια φάση ερχόταν και μου έλεγε: “Παιδί μου, εσύ είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη στη διαφήμιση του Fix που ήταν μελαχρινή”. Τότε ήμουν 18 ετών. Και ως παιδί μελαχρινό μου το έλεγαν συνέχεια. Ίσως βλέπουν κάτι στα μάτια. Εγώ δεν βλέπω κάποια ομοιότητα. Τη μαμά μου αν δείτε, ήταν ολόιδια. Η μαμά μου ναι, εγώ όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες συνέπειες που είχε για την ίδια ο συγκεκριμένος ρόλος, αποκαλύπτοντας ότι η περίοδος εκείνη επηρέασε σοβαρά την ψυχική και σωματική της υγεία.

«Μετά από αυτή τη σειρά έκανα πολλά χρόνια off. Με πήγε πάρα πολύ πίσω. Έβγαλα πάρα πολλά ψυχοσωματικά. Διαλύθηκα. Πέρασα πολύ άσχημα. Είχα σοβαρή σωματική διαταραχή και δεν έφτιαχνε με τίποτα. Πήγαινα σε όλους τους γιατρούς και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν. Με το που τελείωσε το σίριαλ, μετά από δύο μήνες πέρασε. Δεν μπορούσα να παίξω, πήγαινα κάθε μέρα στο γύρισμα και έκλαιγα».

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που συνόδευσε την ερμηνεία της ως Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια εμπειρία που, όπως έχει παραδεχθεί, επηρέασε βαθιά τη ζωή και την πορεία της.

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