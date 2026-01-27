Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη και του Θάνου Χατζόπουλου ύστερα από 16 μήνες σχέσης.

Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας έχουν χωρίσει εδώ και δύο μήνες.

Φιλικό πρόσωπο της Κατερίνας Παπουτσάκη σημείωσε: «Η Κατερίνα είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Έχει επικεντρωθεί στη δουλειά της και τους γιους της, που αποτελούν έτσι κι αλλιώς πάντα τη βασική προτεραιότητα στη ζωή της».

Αυτό που ακούγεται είναι ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν εκείνη που ήθελε το χωρισμό. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το στενό της περιβάλλον.

Η ίδια πηγή αναφέρει: «Είναι πολύ διακριτική, δεν την ευχαριστεί να συζητιέται η προσωπική της ζωή, αντιθέτως της φέρνει αμηχανία. Έχει πληρώσει στο παρελθόν σκληρά το τίμημα της δημοσιότητας και το μόνο που τη νοιάζει είναι να προστατεύει τα παιδιά της».

