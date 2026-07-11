Κατερίνα Παπουτσάκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της ηθοποιού στη Ρώμη

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στη Ρώμη, αφού η ιταλική πρωτεύουσα αποτελεί τον πρώτο σταθμό της διεθνούς περιοδείας της παράστασης «Λυσιστράτη», στην οποία πρωταγωνιστεί.
Η γνωστή ηθοποιός συνδύασε δουλειά και διασκέδαση και κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να απολαύσει τις ομορφιές της αιώνιας πόλης.
Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media, την είδαμε χαλαρή, ευδιάθετη και πιο λαμπερή από ποτέ, να χαίρεται τις βόλτες της και τα διάσημα αξιοθέατα της ιταλικής πόλης.
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govastiletto.gr – Κατερίνα Παπουτσάκη: Η νέα καλοκαιρινή ανάρτηση με μπικίνι