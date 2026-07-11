Κατερίνα Παπουτσάκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της ηθοποιού στη Ρώμη

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στη Ρώμη, αφού η ιταλική πρωτεύουσα αποτελεί τον πρώτο σταθμό της διεθνούς περιοδείας της παράστασης «Λυσιστράτη», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η γνωστή ηθοποιός συνδύασε δουλειά και διασκέδαση και κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να απολαύσει τις ομορφιές της αιώνιας πόλης.