Στην πιο όμορφη φάση της ζωής τους βρίσκονται η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Ανδρέας Γιαννακούλας, καθώς ετοιμάζονται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό του μωρού του, με την πρώην παίκτρια του GNTM —που σήμερα ξεχωρίζει ως plus size μοντέλο, ηθοποιός, make-up artist και ραδιοφωνική παραγωγός— και τον ηθοποιό που ξεχώρισε μέσα από το «Ταμπού» να ανοίγουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με τον αγαπημένο της. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι, με την εγκυμοσύνη να αποτελεί το κεντρικό θέμα της ανάρτησης και την ευτυχία τους να αποτυπώνεται στα στιγμιότυπα.

Η Κατερίνα Πεφτίτση επέλεξε να συνοδεύσει τις φωτογραφίες με μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα: «New chapter is coming… Ps: τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε».

Μάλιστα, μέσα από την ίδια δημοσίευση έγινε γνωστό και ένα ακόμη πρόσωπο που θα έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του παιδιού. Νονός του μωρού θα είναι ο φωτογράφος μόδας Κωνσταντίνος Τερζόπουλος, ο οποίος συνδέεται με την Κατερίνα Πεφτίτση και μέσα από τον επαγγελματικό χώρο.

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Κατερίνα Πεφτίτση (@katerina.peftitsi)

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