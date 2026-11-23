Τις σκέψεις και τα συναισθήματα που είχε όταν έμαθε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί περιέγραψε η Κατερίνα Πεφτίτση.

Η πρώην παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως η είδηση της εγκυμοσύνης της αρχικά της προκάλεσε φόβο, καθώς αναρωτήθηκε αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μητρότητας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εξήγησε πως εκείνη τη στιγμή πέρασαν πολλές σκέψεις από το μυαλό της, κυρίως σχετικά με το αν θα μπορέσει να προσφέρει στο παιδί της όσα χρειάζεται.

Ο φόβος και οι σκέψεις για τη μητρότητα

«Στην αρχή τρόμαξα όταν κατάλαβα ότι είμαι έγκυος, γιατί κοινωνικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι ο πρώτος ο τρόμος του…μπορώ να αντεπεξέλθω; Θα του λείψει κάτι; Μπορώ να παρέχω; Θα είμαι σωστή σε αυτά που θα πω; Θα το πνίξω; Όλα αυτά περνάνε από το κεφάλι σου εκείνη τη στιγμή και λίγο τρομάζεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς έμαθε ότι είναι έγκυος

Η Κατερίνα Πεφτίτση αποκάλυψε επίσης, πως έμαθε για την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών με τον σύντροφό της. Όπως περιέγραψε, αποφάσισε να κάνει τεστ εγκυμοσύνης επειδή είχε δει ένα όνειρο, παρόλο που δεν είχε καθυστέρηση.

«Με το σύντροφό μου ήμασταν καλοκαίρι μαζί διακοπές οπότε του λέω θα πάμε να πάρουμε ένα τεστ, γιατί είχα δει ένα όνειρο. Δεν είχα κάποια καθυστέρηση ή κάτι. Οπότε του λέω σήκω, πάμε να πάρω να κάνω ένα τεστ. Πάμε, κάνω το τεστ και βλέπω ότι είμαι έγκυος, οπότε το μάθαμε μαζί», είπε.

Σε πέντε μήνες εγκυμοσύνης – Πότε θα αποκαλύψει το φύλο του μωρού

Η πρώην παίκτρια του GNTM βρίσκεται πλέον στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ωστόσο, δεν θέλησε να αποκαλύψει ακόμη αν περιμένει αγοράκι ή κοριτσάκι, εξηγώντας πως σκοπεύει να μοιραστεί την είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα gender reveal πάρτι.

«Είμαι πέντε μηνών. Το φύλο θα το μάθετε όταν κάνουμε gender reveal», πρόσθεσε.

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